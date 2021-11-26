ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Бийск: Дорожники Алтайского края работают в усиленном режиме

Горняк22
6 часов Ago

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Более 500 специализированных машин убирают снег на трассах Алтайского края

Для уборки трасс задействовано более 500 спецмашин, мероприятия по расчистке будут вестись до полного восстановления безопасных условий для водителей и пешеходов, сообщают в Минтрансе региона.

— Диспетчерские работают в круглосуточном режиме, это позволяет отслеживать дорожную обстановку и переориентировать специализированные машины в районы, где наблюдается наиболее сложная ситуация, — пояснили в ведомстве.

На ежедневной основе в период непогоды в Минтрансе проводятся совещания в режиме ВКС с руководителями дорожно-строительных управлений.

Пока на территории региона все еще наблюдаются сложные погодные условия. На трассах образуются снежные заносы, гололедица, порывы ветра достигают 25-27м/сек.

Дорожники Алтайского края работают в усиленном режиме1

Сыпь, не жалей! В Бийске против гололёда рабочие используют пескосоль

10:09, 25.11.2021 841

 

Бийский рабочий

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