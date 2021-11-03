Бийск: Дорожные службы Алтайского края перевели в режим повышенной готовности

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Дорожные организации, работающие на федеральных трассах, переведены в режим повышенной готовности из-за плохой погоды.

Обеспечивать проезд по федеральным дорогам Алтайского края и Республики Алтай будет 270 единиц техники, сообщает Упрдор «Алтай». Ночью 2 ноября на снегоочистке и обработке покрытия в Алтайском крае было задействовано 56 дорожных машин, израсходовано 287 тонн песко-соляной смеси. В Республике Алтай на линии работало 25 единиц техники, использовано 89 тонн противогололедных материалов.

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: гололедицу, усиление ветра до 8-13 м/c, при порывах до 17-22 м/c, осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, к вечеру столбик термометра опустится до -5 -10 градусов.

В Республике Алтай ветер усилится до 15-20 м/c, в горных районах – до 27-32 м/c, снег, метели на перевалах. После плюсовых температур ночью и днем 3 ноября ожидается резкое похолодание до -8 -13 градусов.

На Алтайский край надвигается резкое похолодание и снегопады

06:43, 02.11.2021 1012

2 ноября для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда по федеральным трассам Алтайского края на линию выйдет 180 единиц специализированной техники, в Республике Алтай – 90 дорожных машин. При необходимости их количество будет увеличено.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, будьте особенно внимательны на мостах и путепроводах, а также участках с дорожной техникой: работы идут круглосуточно.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

Более 30 тысяч тонн противогололедной смеси высыпали дорожники на трассы региона

14:10, 31.01.2021 887

Бийский рабочий