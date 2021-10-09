Бийск: Дорожники Алтайского края на 80% готовы к расчистке трасс от снега и наледи

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До 1 ноября подготовка должна быть полностью завершена.

К ноябрю все краевые ДСУ должны обеспечить полную готовность техники и необходимый запас противогололедных материалов. На сегодняшний день, к работе готово порядка 80% единиц техники из 1223. Сформирован запас 70 тысяч тонн песко-соляной смеси, сообщает региональный Минтранс.

— В преддверии зимнего сезона, в Алтайском крае ведутся работы по ямочному ремонту, профилированию щебеночных покрытий, закрытию более семи тысяч водопропускных труб и установке снегозадерживающих заборов, — пояснили в ведомстве.

Вчера, 7 октября, заместитель начальника Алтайавтодора Олег Лугачев проверил процесс подготовки к зиме в Южном ДСУ. Специалисты занимаются ремонтом и переоборудованием спецтехники, необходимый запас противогололедных материалов на базе уже сформирован, диспетчерская работает в штатном режиме.

— В некоторых районах края зимой складывается особенно напряженная обстановка, мы к этому готовимся. За три года установили более 18 км снегозадерживающих заборов вдоль трасс в местах с наибольшей снегозаносимостью, также за 2019-2021 год в рамках краевого бюджета было приобретено более 100 единиц именно снегоуборочной техники, что безусловно, помогает нам в работе, — отметил Олег Лугачев.

Для оперативного реагирования на базе каждого ДСУ организована круглосуточная работа диспетчерских, работают метеостанции, главная диспетчерская, куда при помощи системы ГЛОНАСС внесены данные обо всей технике, работающей в крае, расположена в Алтайавтодоре.

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16:37, 08.10.2021 451

Бийский рабочий