Бийск: Дорогу от Бийска до Новокузнецка отремонтируют за 300 млн рублей

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Власти Кузбасса выделили деньги на ремонт более 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Департамент контрактной системы Кузбасса разместил на сайте госзакупок новый тендер. Власти готовы заплатить 318 960 755 рублей из областного бюджета тому, кто отремонтирует несколько участков трассы «Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк». Заказчиком работ выступила «Дирекция автомобильный дорог Кузбасса», сообщает NGS42.

Итоги тендера будут известны уже в начале июня этого года. Сразу же после заключения контракта подрядчик должен начать разработку проектной документации. Завершить работы победитель аукциона должен до 30 сентября 2023 года.

Отремонтировать нужно участок трассы с 203-го по 209-й километр и с 194-го по 201-й километр. Площадь первого участка дороги — 26 850 квадратных метров, а второго — 34 676 квадратных метров. Подрядчик должен будет сделать досыпку обочины, демонтировать существующие барьерные ограждения на дороге и поставить новые. Гарантия у нового дорожного покрытия должна быть минимум 6 лет. На металлические барьерные ограждения — 5 лет.

В ближайшие годы через Бийск пройдет трасса стоимостью 50 млрд рублей

14:16, 19.12.2020 14426

Бийский рабочий