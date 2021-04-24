Бийск: Дорогое удовольствие: набор для шашлыка за год подорожал на 25 процентов

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Для россиян «шашлычный набор» теперь оценивается в 1 958 рублей.

Покупка шашлычного набора, в который входят порция шашлыка, мангал, шампуры и розжиг, в апреле для россиян обходится в среднем почти в 2 тысячи рублей, что на четверть больше, чем год назад. Об этом говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» — компания проанализировала траты россиян с 1 по 15 апреля и сравнила их с таким же периодом прошлого года.

Средний чек затрат на «шашлычный набор» продуктов составляет 1 958 рублей. Это на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1 561 рубль). Шампуры подорожали на 5% — до 254 рублей, мангалы — на 48%, до 977 рублей. Средняя стоимость средств для розжига выросла на 43% — до 195 рублей.

По данным сервиса доставки Сбермаркет (анализирует средние цены по данным более 60 ретейлеров), самый дорогой шашлык среди мясных в России – шашлык из телятины, его цена за 1 кг готового маринованного мяса составляет 781 рубль. Немногим дешевле будет стоить шашлык из говядины (675 рублей за 1 кг), еще дешевле — свиной шашлык (545 рублей). Самым доступным оказался куриный шашлык — 335 рублей за кг.

Один из самых популярных видов рыбы для приготовления на огне — дорада — обойдется в 604 рубля за 0,5 кг. Филе лосося заметно дороже — 839 рублей за 0,5 кг. Упаковка лимонов (2-3 штуки) к рыбе в среднем будет стоить 78 рублей.

В Сбермаркете также подсчитали, во сколько обойдется пикник на компанию из 5-6 человек, где на каждого придется по 300-500 грамм мяса или рыбы, а также напитки и салат из овощей. На все необходимое оборудование для приготовления шашлыка придется потратить 2 167 рублей, в эту сумму входят сборный мангал, решетка для гриля и шампуры, одноразовая посуда и салфетки и средства для розжига (угли, жидкости, спички). Овощи, соусы и напитки обойдутся в 1 640 рублей.

Самый дорогой вариант будет стоить 8 003 рубля — для компании, которая предпочтет филе лосося на гриле. На втором месте по дороговизне — пикник с шашлыком из телятины (6 936 рублей). На третьем — рыба дорада на гриле. Самый дешевый пикник с колбасками на гриле обойдется в 5 054 рубля.

Самые популярные варианты — с шашлыками из говядины или свинины — обойдутся в 6 510 и 5 987 рублей соответственно.

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15:42, 23.04.2021 371

Бийский рабочий