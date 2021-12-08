Бийск: Дорогая «шуба»: традиционные новогодние салаты за год выросли в цене на 25%

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Ежегодно экономисты перед новогодними праздниками подсчитывают индекс традиционных салатов на Новый год – оливье и сельди под шубой

Стоимость самых популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — за год существенно выросла ,следует из данных Росстата. Об этом пишут «Известия». В частности, удорожание произошло из-за овощей так называемого «борщевого» набора – картофеля, свеклы, моркови, но и не только.

Порция оливье на четверых человек в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020 году. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%.

За год подорожали все ингредиенты салата оливье, минимальный рост в 9% был у консервированных овощей, горошка, вареной колбасы. Овощная группа, яйца и майонез показали более серьезный результат. Картофель вырос в цене на почти 80%, морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

С селедкой под шубой ситуация такая же. За год ни один ингредиент не подешевел. Минимально подорожала сама селедка — на 11%. Стоимость остальных ингредиентов менялась активнее. Картофель увеличился на почти 80%, свекла и морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.

А вот веганская версия салата оливье – с растительной колбасой и постным майонезом обойдется приверженцу здорового питания вообще в 633,22 рубля, пишет издание «Газета.ru». При расчете минимальной стоимости вегетарианского варианта аналитики заменили докторскую колбасу на вегетарианскую, а майонез – на постный майонезный соус. Также из рецепта были исключены яйца.

Оливьеды: новые рецепты самого новогоднего блюда

18:37, 28.11.2018 2351

Бийский рабочий