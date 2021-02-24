Бийск: Долги россиян по штрафам ГИБДД за год выросли почти на 1 млрд рублей

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Большинство штрафов выписаны за превышение скорости движения.

Долг россиян по штрафам ГИБДД в 2020 году увеличился почти на миллиард рублей. Это следует из статистических материалов Федеральной службы судебных приставов РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Суммарный долг по штрафам ГИБДД в прошлом году вырос до 11,3 млрд. На начало 2020 года сумма составляла 10,4 млрд рублей. Количество исполнительных производств также выросло более чем на 1,5 млн рублей.

Кроме того, значительно выросло число нарушений, зафиксированных видеокамерами. В отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях — это почти на 20% больше, чем в 2019 году.

Средняя сумма долга автомобилистов по штрафам превысила 830 рублей. Большинство из них (124 млн) — за превышение скорости движения, 13,6 млн — за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. В тройку нарушений вошел проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Всего в прошлом году было 5,2 млн таких нарушений.

Бийский рабочий