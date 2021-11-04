Бийск: Должники и «граждане СССР» в Алтайском крае хотят отказаться от СНИЛС

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В ПФР по Алтайскому краю поясняют, что сделать это невозможно

В отделении ПФР по Алтайскому краю сталкиваются со случаями, когда граждане хотят добровольно отказаться от СНИЛС. Аргументируют тем, что они никогда не меняли гражданства.

Так, 2 ноября в краевое Отделение Пенсионного фонда обратилась организованная группа людей с однотипными заявлениями об отказе от СНИЛС.

– Заявители именуют себя не иначе как «Человек с гражданством СССР по праву рождения и никогда не менявший своего гражданства». Они требуют удалить и аннулировать из всех баз данных свой идентификационный номер. Также в «волеизъявлении» звучит настоятельная просьба прекратить идентифицировать заявителя с номером СНИЛС, поскольку у него «с рождения есть интеллектуальная собственность в виде имени, отчества и фамилии». Но при этом обратившиеся требуют выплачивать пенсию и социальные выплаты в полном объеме, – сообщают в пресс-службе ПФР.

С подобными случаями здесь уже сталкивались. И кроется здесь скорее не нежелание «ходить под номером», а более житейские вещи. Статистика показывает, что заявители не желают пользоваться страховым номером по нескольким причинам:

По религиозным убеждениям;

Не хотят, чтобы их данные были доступны кому-либо;

Они должники банков;

Человек уклоняется от уплаты алиментов.

Последняя категория, кстати, самая распространенная.

– Складывается впечатление, — комментирует ситуацию Софья Ильинкова, начальник отдела по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей ОПФР по Алтайскому краю, – что людьми, попавшими в сложную финансовую ситуацию, словно кто-то руководит и манипулирует. При этом они могут не до конца осознавать последствия отказа от СНИЛС.

По словам Алексея Хомутова, заместителя управляющего ОПФР по Алтайскому краю, пенсионное законодательство не предусматривает порядок отказа гражданина от СНИЛСа. И если у гражданина не будет страхового номера, и все данные из базы ПФР будут удалены, это приведет к невозможности реализации конституционных прав в полном объеме.

Напомним, страховой номер необходим для формирования и реализации пенсионных прав каждого человека.

За 2020 год в Алтайском крае с должников взызскали около 500 млн. руб. алиментов

18:20, 23.01.2021 946

Бийский рабочий