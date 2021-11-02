ГОРНЯК22 02.11.2021
Алтайский край

Бийск: Долгожданный парк в поселке Котельщиков в Бийске уже разламывают вандалы

Горняк22
23 минуты Ago

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Ремонтные работы на этой общественной территории были закончены к августу этого года

Красивое благоустроенное место для прогулок появилось у жителей небольшого поселка Котельщиков в 2021 году. О том, что в этом районе нужен парк, в котором бы зимой устанавливали новогоднюю ель и снежный городок, жители поселка много лет просили администрацию города. Парк здесь был разбит и раньше, однако долгие годы он не обновлялся и некогда любимое место для прогулок жителей района пришло в запустение. 

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Работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» начались еще в апреле. В итоге немного изменили местоположение памятника Воинам-котельщикам, установили 12 уличных фонарей с резными элементами, деревянные лавочки, урны, а также благоустроили детскую и спортивную площадки.

Сломанное игровое оборудование в парке Котельщиков25 Сломанное игровое оборудование в парке Котельщиков Фото: Анна Сабанова, "БР"

Правда, жаль, что детская площадка уже пострадала от рук малолетних (или не очень) вандалов. Счеты для обучения математике малышей отломаны и побиты, сидения каруселей исписал неизвестный Матвей.

Вандалы уже исписали маркером яркие сиденья детской карусели в парке26 Вандалы уже исписали маркером яркие сиденья детской карусели в парке Фото: Анна Сабанова, "БР"

Кстати, жители поселка теперь против выгула собак в парке, поэтому владельцы животных обходят его стороной. Здесь даже установили самодельные таблички, предупреждающие о том, что с собаками сюда нельзя.

Пока никак не продвинулись работы по ремонту главного украшения поселка — Дворца культуры, который построен был в «сталинском» стиле. Территория его по-прежнему огорожена. 

 

Долгожданный парк в поселке Котельщиков в Бийске уже разламывают вандалы 27

Сквер Котельщиков в Бийске этим летом получит вторую жизнь

14:23, 08.05.2021 3936

 

Бийский рабочий

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