Бийск: Долой пуховики: яркие демисезонные куртки и пальто поступили в магазин «Ермак»

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В магазине верхней одежды «Ермак» огромный выбор модных демисезонных курток и элегантных пальто на весну.

Весна. Она полна надежд и желаний. Все вокруг словно рождается заново, обновляется и расцветает. Все-таки не зря наши предки-славяне новый год отмечали именно весной. Ведь обновляется не только окружающий нас мир, мы тоже меняемся и начинаем, как правило, со смены образа. Так что долой пуховики! Да здравствуют яркие куртки и элегантные пальто! Одним словом, демисезонка.

Только новое и современное

В магазине верхней одежды «Ермак» заранее позаботились об исполнении желаний бийчан. Поступление демисезонных курток и пальто прошло вовремя. И теперь, когда солнце с каждым днем набирает силу, торговый зал магазина заполнен новыми моделями.

Фасоны самые разнообразные – от классики до дизайнерского креатива. Фишка сезона весны-2021 – большие контрастные карманы. Причем контрастные не только по цвету, но и по фактуре ткани. Учтено все до мелочей. Количество карманов на моделях рассчитано таким образом, чтобы не носить в руках мобильники, кошельки, проездные и наушники. Мало ли что пригодится современному человеку! Причем эта тенденция касается как мужской, так и женской верхней одежды.

Со временем в моде выделился отдельный стиль – городской. В одежде этого стиля отражается стремительность, удобство, зрительное отсутствие лишних деталей, но никакого аскетизма. В демисезонной одежде бал правит цвет, точнее сочетания цветов. И кажется, в пику существующих ранее правил. Так, розовый вполне гармонично уживается с зеленым и желтым, малиновый с оранжевым, а «ржавчина» – с голубым.

Городским жителям, и не только им, это дает возможность сотворить множество бесподобных стильных образов, которые будут акцентировать внимание и на женской красоте, и на мужской целеустремленности. Кстати, все эти тенденции, о которых идет речь, как вы уже догадались, касаются и мужчин в том числе. Представителям сильного пола предлагается отказаться от консервативных серо-черно-коричневых оттенков и перейти на яркую сторону.

Все в «Ермак»!

В торговом зале магазина «Ермак» обращаем внимание на девушку, которая отобрала для примерки пять разнообразных моделей. Ей понравились все, и она не знает, что же в итоге выбрать. Консультант советует покупательнице примерить все модели и в каждой походить по салону магазина по пять минут: чтобы прочувствовать образ.

– Я специально сюда приехала. Вот одну покупку уже здесь сделала недавно, – девушка кивает на вешалку, где ее дожидался стильный зимний пуховик. – Так что ехала в «Ермак» целенаправленно. И не зря. Вон сколько всего понравилось. Отличный магазин! Здесь и выбор соответствующий и размерный ряд. А цена! Демократичнее сложно найти. Так что я теперь за верхней одеждой только сюда буду приходить. И всем советую.

Из магазина наша собеседница вышла с покупкой. Выбрала классическую куртку. На прощание махнула нам рукой и сообщила, что решила вернуться сюда через пару дней – уж больно приглянулось одно пальто, более креативное – на выход.

Какой должна быть демисезонка?

Ну а сейчас предлагаем отойти немного от весенней романтики и поговорить о практичности. Весна не только красна, но еще и довольно капризна. То холодом обдаст, то дождем заплачет, может и ветерком хорошенько дунуть.

Так что верхняя демисезонная одежда должна уберечь нас от всех этих неприятностей, которые, кстати, могут привести к простуде. А кому хочется болеть весной? Правильно, никому! Может быть, поэтому весной 2021 года многие дизайнеры отдали предпочтение удлиненному крою курток.

Рекомендуемые варианты верхней одежды для весны:

Пальто – подходит для образов как в классическом, так и в спортивном стиле;

Тренч – универсальная классика;

Куртка – прекрасно смотрится со всеми образами и сочетаниями;

Пиджак/жакет – идеальный вариант, когда в пальто или куртке уже жарко.

Весеннего вам настроения

Итак, проведя анализ модных тенденций весны 2021 года, делаем вывод: за стилем совершенно необязательно мчаться в Париж или Рим. У нас же есть «Ермак!» А в нем есть все, что необходимо, чтобы пережить капризы сибирской весны с хорошим настроением и уверенностью в себе.

Да! Мы же забыли о самом главном – о качестве одежды в магазине «Ермак»! Ведь насколько увереннее мы чувствуем себя, когда знаем, что швы ровные не только с лицевой стороны, но и с изнанки. Каждый из нас помнит, как сильно бесят торчащие нитки или болтающиеся пуговицы.

Так вот, «Ермак» отвечает за качество, ведь любая жалоба покупателя тут же передается производителю. Именно такое тесное взаимодействие помогает держать высокую планку качества товаров в этом магазине.

Особенную популярность придает магазину «Ермак» привлекательная ценовая палитра от производителя по оптовым ценам, а это уже экономия семейного бюджета. Традиционно в этом магазине представлен размерный ряд от 42-го до 72-го.

Удобное расположение магазина верхней одежды «Ермак» (рядом с привокзальной площадью) позволяет приехать сюда из любой точки Бийска без пересадок, будь то Заречье или АБ.

Минимум времени затратят на поездку в город за покупками и жители прилегающих сел. Автовокзал, подземный переход – и вот он, «Ермак». Заботясь о своих покупателях, магазин работает без перерыва на обед и без выходных.

Мы ждем вас! «Ермак» оденет всех!

г. Бийск, ул. Митрофанова, 35 (район вокзала).

Время работы с 10.00 до 20.00.

Бийский рабочий