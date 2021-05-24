Бийск: Доктор Мясников предложил вводить ограничения для непривитых от COVID-19

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Он предложил, например, обязать непривитых носить маски или запретить им посещать публичные места.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, считает ли он нужным вводить в России обязательную вакцинацию от коронавируса. Свои мысли на эту тему он изложил в Telegram-канале.

По словам доктора, пока не существует ни одной подобной вакцины, которая официально прошла бы все многолетние клинические испытания.

— Поэтому мы не имеем морального права делать вакцинацию от COVID для всех строго обязательной, — подчеркнул специалист.

Мясников отметил, что ожидание такой вакцины займет годы, при этом обществу необходимо возвращаться к норме. Поэтому доктор счел оправданным введение ограничений для тех, кто не сделал прививку.

Он предложил, например, обязать непривитых носить маски или запретить им посещать театры, кафе и другие публичные места, а также путешествовать и заселяться в гостиницы.

Также Александр Мясников выступил за обязательные прививки для детей, согласно установленному календарю вакцинации. Он сообщил о том, что данный план нуждается в расширении, согласно международным стандартам. По заявлению медика, за немотивированный отказ от прививок следует перестать выдавать аттестаты об окончании школы.

Врач Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

12:48, 15.05.2021 1047

Бийский рабочий