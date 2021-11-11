Бийск: Дождь и мокрый снег ожидаются в Алтайском крае 11 ноября

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В Бийске днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов

В четверг, 11 ноября в Алтайском крае дневная температура воздуха составит +1,+6 градусов. Местами мокрый снег, дождь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ночью похолодает до -1,-6 градусов. Мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске днем столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Будет пасмурно. Ночью температура опустится до -2 градусов.

До +6, гололедица и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае 9-11 ноября

06:02, 09.11.2021 1003

Бийский рабочий