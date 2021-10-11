Бийск: Дожди со снегом: в понедельник 11 октября в Алтайском крае снова похолодает

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Ожидается, что начало недели будет холодным, но к концу немного потеплеет

Новая неделя в Алтайском крае начнется с хмурой и пасмурной погоды, а также с похолодания. Так, в ночь на понедельник при прояснениях возможны заморозки до -5 градусов, также ожидается от 0 до +5 градусов тепла. По северо-западу региона ночью и утром возможны дожди. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Днем в понедельник в крае ожидается от +5 до +10 градусов. На большей части территории дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле и в Бийске в понедельник от +6 до +8 градусов, во второй половине дня дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Инставзгляд: как бийчане проводят теплые октябрьские выходные

14:37, 10.10.2021 502

Бийский рабочий