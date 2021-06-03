Бийск: Дожди и шквалистый ветер: к выходным в Алтайском крае резко похолодает

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Те, кто планировали отдых на природе 5 и 6 июня, могут быть очень разочарованы – два выходных дня на Алтае будет непогода

До 5 июня, в связи с жаркой погодой (до +30 и выше) в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Однако вскоре в регионе похолодает до +17 градусов.

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 и 4 июня в крае местами кратковременные дожди, грозы, по югу — сильные дожди, возможен град. Ночью +13…+20 градусов, местами до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +29…+34 градусов, местами по западу +18…+23 градуса. Ветер южный, 3-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду, при грозах по югу возможны шквалы до 23 метров в секунду.

4 июня он сменится на северо-западный и усилится до 4-14 метров в секунду с порывами до 18-23 метров в секунду.

В субботу, 5 июня, придет похолодание. Ночные температуры составят +4…+9 градусов, в предгорьях до +14 градусов. Днем +14…+19, на большей части территории края пройдут дожди, местами сильные, грозы, град. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров в секунду.

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11:07, 02.06.2021 576

Бийский рабочий