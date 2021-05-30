Бийск: Дожди виноваты: в ближайшие сутки рост уровня Бии в районе Бийска продолжится

0

Специалисты МЧС подчеркивают, что гидрологическая обстановка в Республике Алтая ухудшается

Виной тому высокие среднесуточные температуры воздуха и интенсивное снеготаяние на высокогорных хребтах, а также прошедшие 28 мая в республике сильные дожди, сообщают в МЧС по Республике Алтай. По данным специалистов, прогнозируется дальнейшие повышение температур (31 мая и 1 июня), а также осадки – из-за этого продолжится подъем уровня воды в реках и озерах.

— На Телецком озере и в реке Бия продолжается повышение воды, возможно подтопление прибрежных участков местности, — сообщают в пресс-службе ведомства.

29 мая в озере Телецкое продолжится повышение уровня воды и может достигнуть критических отметок. Об этом сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Алтай.

Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе села Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень. Возможно достижение опасных отметок 480 и 606 см, подтопление прибрежных низменных участков местности, выход воды на дорогу.

Так, на утро 29 мая подъем уровня воды в Бии в районе Удаловки составил +30 см, в районе Турочака +25. Наблюдается и подъем воды в Катуни в районе Чемала и Сросток.

Добавим, что в Бийске уровень воды в реке снова пошел в рост – центральный городской пляж частично затоплен, хотя, по данным на утро пятницы, 28 мая, в Бии фиксировали спад воды на 6 см.

— Ночью 28 мая на территории Республики Алтай наблюдались осадки интенсивностью от слабых до сильных. Несмотря на неравномерность распределения по площади водосбора, эти осадки способны увеличить положительную динамику роста уровней воды в реках Бия и Катунь и, как следствие, поддержать рост уровней в верховьях реки Обь. Такая гидрологическая ситуация обеспечит сохранение высоких уровней в реке Обь на участке от села Усть – Чарышская Пристань до города Барнаула и ниже по течению, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Качают деньги»: огороды бийчан, живущих у дамбы, топит водой

16:11, 25.05.2021 1543

Бийский рабочий