Бийск: Дожди, грозы и заморозки ожидаются в Алтайском крае 19 мая

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В Бийске, 19 мая днем температура воздуха составит +14,+17 градусов.

В среду, 19 мая в Алтайском крае дневная температура составит +15,+20 градусов, по югу местами до +25 градусов. Синоптики регионального ЦГМС предупреждают о кратковременных, местами сильных дождях на большей части территории края, также ожидаются грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Ночью в регионе ожидаются заморозки. Температура воздуха сотавит +1,+6 градусов, но местами опустится до 0,-2 градусов. На большей части территории небольшие, местами по востоку умеренные, в предгорьях сильные дожди, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Бийске 19 мая днем температура воздуха составит +14,+17 градусов, ожидается дождь. Ночью — до +6,+10 градусов.

Бийский рабочий