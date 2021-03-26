Бийск: До +10 и сильный ветер: какой будет погода в Алтайском крае с 26 по 28 марта

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Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на выходных.

Прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях дали синоптики Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Алтайском крае в выходные дни будет довольно тепло, но синоптики не обещают спокойной погоды – в регионе будет ветрено, временами ветер будет порывистый, в отдельный районах возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

26 марта

В пятницу днем температура составит от -1 до +4 градусов, в отдельных районах возможны небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололёдные явления, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

27 марта

В ночь на субботу в Алтайском крае морозно: -6,-11 градусов, местами до -16. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем в субботу в крае 0…+5, а местами и до +10 градусов тепла. По югу местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

28 марта

В ночь на воскресенье на Алтае умеренно-морозно – от -1 до -6 градусов. В отдельных районах небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В воскресенье днем синоптики прогнозируют температуру 0…+5, а местами и до +10 градусов тепла. Осадки возможны на всей территории края – в виде снега и мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

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12:18, 25.03.2021 685

Бийский рабочий