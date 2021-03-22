Бийск: До начала каникул в школах Бийска работали выездные бригады врачей

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Более 2300 школьников Барнаула, Бийска и Калманского района стали участниками программы «Здоровое сердце ребенка».

Медицинское обследование ребят провели выездные мобильные бригады Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Проект направлен на профилактику, диагностирование и раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний у детей 12 лет.

Ученикам шестых, седьмых и восьмых классов провели комплекс лабораторных исследований, в том числе измерения на кардиовизоре и пульсоксиметре, биоимпедансометрию и электрокардиограмму. Эти исследования позволили оценить состав тела ребенка — количество мышечной и жировой массы, а также выявить бессимптомно протекающие нарушения сердечного ритма. По результатам обследования врачи-педиатры провели с каждым школьником беседу о профилактике возможных заболеваний. Информацию о выявленных патологиях врачи передали в детские поликлиники по месту жительства юных пациентов. Профилактическое обследование проводилось с согласия родителей, уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Добавим, проект «Здоровое сердце ребенка» реализуется благодаря межведомственному взаимодействию Министерства здравоохранения Алтайского края, глав муниципалитетов, администрации Барнаула, комитета по образованию Барнаула, а также Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

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13:52, 20.03.2021 844

Бийский рабочий