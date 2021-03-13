Бийск: До конца марта в Алтайском крае примут закон о вытрезвителях

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Однако, работать подобные учреждения начнут не сразу.

В первые три месяца 2021 года регионы России должны принять поправки к федеральному закону о вытрезвителях в местное законодательство.

В Алтайском крае власти планируют закончить работу над поправками к концу марта. Об этом «Вести 22» рассказала представитель губернатора в АКЗС, Стелла Штань.

Пока в регионе не определились с тем, будут ли новые вытрезвители частными или бюджетными. Не определено и ведомство, которое будет отвечать за их работу. Представитель губернатора в АКЗС, Стелла Штань пояснила «Вести 22», что вытрезвители не совсем подходят под медицинский профиль, скорее они находятся на стыке полномочий Минсоцзащиты и Минздрава. Этот вопрос она назвала непростой темой.

Кроме того, регион может самостоятельно принять решение о том будут ли услуги вытрезвителей платными. При этом полицейские смогут доставлять туда граждан принудительно на основании результатов медицинской экспертизы.

Бийский рабочий