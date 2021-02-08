Бийск: До 27 метров: МЧС передает для Алтайского края новое штормовое предупреждение • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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8 и 9 февраля в Алтайском крае ожидается ураганный ветер с последующим резким похолоданием.

Опасный мощный ветер до 25-27 метров в секунду ожидается в Алтайском крае 8 февраля. Об этом жителей предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Жителей региона вновь ждут «температурные качели»: после потепления до +6 градусов снова придут морозы -20…-24 градусов.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе 8 и 9 февраля ожидается ветер 18-24 метра в секунду. Возможны порывы до 27 метров в секунду. Такая скорость ветра считается опасной, особенно — в сочетании с метелью.

— Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей, — предупреждают спасатели.

Сотрудники МЧС советуют жителям Алтайского края переждать ураганный ветер дома. На улице необходимо быть особенно внимательными: нельзя находиться около деревьев, рекламных конструкций и других объектов, которые могут упасть.

Также синоптики предупреждают о смене температуры — в ночь 10 февраля начнется похолодание. В связи с этим на дорогах может образоваться сильный гололед. Водителям следует быть внимательнее за рулем и соблюдать скоростной режим во избежание ДТП.

Кроме того, из-за оттепели в Алтайском крае участились случаи падения снега с крыш. В связи с потеплением возможен сход образовавшихся на крышах зданий, сооружений и многоквартирных домов снежных масс или ледяных образований. Поступление атлантического влажного воздуха будет сопровождаться частыми и обильными снегопадами с порывистым ветром и метелями, поэтому жителям края следует быть осторожными, находясь возле домов и строений.

Бийский рабочий