ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Бийск: До 8 декабря в Бийске ограничат движение на одной из улиц Приобского района

Горняк22
10 часов Ago

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В администрации Бийска рассказали о вынужденных ограничениях движения транспорта по переулку Дружный

Так, в связи с прокладкой водопроводных сетей к зданию № 80 по улице Воинов-Интернационалистов (это двухэтажный административный корпус на территории стадиона «Прогресс») будет ограничено движение по переулку Дружный в границах улиц Воинов-Интернационалистов и Ударная.

— Уважаемые водители, выбирайте пути для движения согласно данной информации, — подчеркнули в пресс-центре администрации Бийска.

Сообщается, что ограничение будет действовать с 3 по 8 декабря включительно.

До 8 декабря в Бийске ограничат движение на одной из улиц Приобского района 1

На стадионе «Прогресс» в Бийске добавили входные зоны

12:13, 28.11.2021 1739

 

Бийский рабочий

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