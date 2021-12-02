ГОРНЯК22 02.12.2021
Алтайский край

Бийск: До +10 градусов тепла обещают синоптики в Алтайском крае в ближайшие дни

Горняк22
2 часа Ago

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Характер погоды, установившейся в регионе, пока мало похож на декабрь

Изморозь, гололедица, плюсовая температура днем, а также неблагоприятные погодные условия в связи с накоплением в атмосфере вредных веществ – все это ожидает жителей региона во второй половине недели. Декабрь пока никак не проявляет себя как зимний месяц.

2 декабря

В ночные и утренние часы температура воздуха будет от -11 до -16 градусов мороза, по югу местами от -5 до -10 градусов. Днем в четверг ожидается ль -2 до -7 градусов мороза, по югу края до +4. Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

3 декабря

В ночь на пятницу в регионе возможно от -3 до -8 градусов мороза, по востоку – до –12. Днем температура 0…+5, местами по югу до +10. По западным и северным районам осадки в виде мокрого снега и дождя, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11м/с, местами порывы до 20 м/с.

4 декабря

В субботу ночью температура в Алтайском крае будет колебаться от -3 до -8 градусов, местами до -13. Днем в субботу от -4 до +1 градуса. Местами мокрый снег, снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

До +10 градусов тепла обещают синоптики в Алтайском крае в ближайшие дни 1

Не дышать: режим «чёрного неба» в Бийске продлили еще на сутки

17:17, 01.12.2021 396

 

Бийский рабочий

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