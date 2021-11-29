Бийск: До +1 градуса потеплеет в Алтайском крае 29 ноября

0

В Бийске плюсовой температуры пока не прогнозируют

В понедельник, 29 ноября в Алтайском крае температура воздуха составит -5,-10 градусов, однако местами по югу воздух прогреется до +1 градуса.

Согласно прогнозу ЦГМС региона, осадков не ожидается. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица, предупреждают синоптики. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Бийске плюсовой температуры пока не прогнозируют. 29 ноября в городе днем температура воздуха составит −9, −6 градусов. Облачно, с прояснениями. Ночью похолодает до -15, без осадков.

Погода на неделю: Алтайский край встретит декабрь плюсовой температурой

06:20, 28.11.2021 7767

Бийский рабочий