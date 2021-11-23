Бийск: До +10 градусов потеплеет в Алтайском крае в ближайшие дни

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Погода в Алтайском крае будет крайне переменчива

Во вторник, 23 ноября в регионе днем температура воздуха составит 0,+5 градусов. При этом ожидается снег с дождем, в предгорьях местами сильные осадки. В утренние часы в отдельных районах метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер останется штормовым — его направление будет юго-западным, а скорость составит 12-17 м/с, в отдельных районах порывы 18-23 м/с, местами по югу и востоку до 25-30 м/с.

Ночью похолодает до -2,-7 градусов. Продолжится снег, в предгорьях местами сильный. В отдельных районах метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

В последующие дни ветер и снег немного утихнет. 24 ноября температура воздуха составит -4,+1 градус, с похолоданием в течение дня. Лишь местами ожидается небольшой мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Ночью в среду температура -1,-6 градусов, местами по северу до -11 градусов.

При этом днем следующего дня, 25 ноября температура воздуха днем составит -1,+4 гр., а местами в предгорьях потеплеет до +10 градусов. Синоптики обещают снег с дождем, местами сильные осадки; утром по северу метели, гололедные явления. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с, по югу до 24 м/с.

Гидрометцентр предупредил жителей Сибири о перепадах температуры

14:48, 22.11.2021 524

Бийский рабочий