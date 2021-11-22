Бийск: До 30 м/с и снежные заносы: двое суток в Алтайском крае будет штормить

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Синоптики уточнили неблагоприятный прогноз на понедельник и вторник предстоящей недели

Так, по данным Алтайского ЦГМС, днем 22 и сутки 23 ноября в крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами по югу края сильные осадки, метели, гололедные явления. Местами по краю прогнозируется усиление ветра до 30 м/с.

Не исключены снежные заносы, предупреждают синоптики.

— Снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах. Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Соблюдайте скоростной режим, — предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Подразделения МЧС России, пожарные и спасатели, готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю — 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101.

То в жар, то в холод: какая погода будет на Алтае в последнюю неделю ноября

06:07, 21.11.2021 1870

Бийский рабочий