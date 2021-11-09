ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: До +6, гололедица и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае 9-11 ноября

Горняк22
10 часов Ago

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Синоптики Алтайского края дали прогноз погоды на ближайшие дни

По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе сохранится относительно теплая погода с плюсовыми дневными температурами. Это будет способствовать образованию сильной гололедицы на дорогах края.

9 ноября

Ночью и в утренние часы ожидается от -3 до -8 градусов мороза днем от 0 до +5. Преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

10 ноября

В ночь на среду температура в Алтайском крае может опуститься до -4 …-9 градусов. В дневные часы ожидается от +1 до +6 градусов тепла. Преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

11 ноября

В ночные и утренние часы в четверг температура в предгорьях может опуститься до -10 градусов, в целом на территории края ожидается от 0 до -5. В дневные часы воздух может прогреться от +1 до +6 градусов. В северных районах местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

До +6, гололедица и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае 9-11 ноября1

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Алтайском крае

11:48, 07.11.2021 1373

 

Бийский рабочий

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