Бийск: До -26 градусов: 4 ноября похолодание в Алтайском крае достигнет пика

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Четверг станет самым холодным днем, затем в регион придет более теплый циклон

Утро 4 ноября можно считать самым холодным за последние дни. По прогнозу минувшей ночью температура воздуха в крае должна была опустится до -16,-21 градусов, а местами до -26 градусов.

День тоже будет холодным. Температура воздуха составит -7,-12 градусов, местами столбики термометров опустятся до -17 градусов. Существенных осадков не ожидается, местами гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с

Ночью температура воздуха составит -10,-15 гр, местами до -21 градуса. Преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В Бийске 4 ноября днем термометры покажут -13 градусов, ночью — до -18 градусов. Без осадков.

Вильфанд предупредил об аномальных морозах в Алтайском крае

12:41, 03.11.2021 2433

Бийский рабочий