Бийск: До -17 градусов опустится температура в Бийске ночью 3 ноября

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В Алтайском крае наступит настоящая зима.

В Алтайском крае 3 ноября температура воздуха составит -9,-14 градусов, местами ожидается похолодание до -19 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью похолодает до -13,-18 градусов, местами по востоку до -25 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

В Бийске тоже заметно похолодает. Днем 3 ноября в городе температура воздуха составит -13 градусов, будет идти небольшой снег. Ночью же ожидается до -17 градусов.

Встречаем зиму: в первый день ноября Бийск засыпало снегом

08:10, 02.11.2021 1607

Бийский рабочий