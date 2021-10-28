Бийск: До -15 градусов мороза ожидается в Алтайском крае на ноябрьские выходные

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Самыми холодными, по предварительным прогнозам, станут ночи с 4 по 6 ноября – пора доставать зимние вещи

Жители Алтайского края встретят ноябрь настоящими зимними холодами и снегом – по крайней мере, таковы предварительные прогнозы синоптиков сайта Гисметео.ру, которые они сделали для городов Барнаула и Бийска.

Так, похолодание начнется уже в конце этой недели – с воскресенья, 31 октября. Синоптики обещают штормовой ветер, гололёдные явления, сильный мокрый снег. И днем, и ночью температура 1 и 2 ноября будет колебаться от -2 до -4 градусов.

Затем, с 3 ноября температура опустится до настоящих «зимних» показателей: после новой порции шквалистого ветра, мокрого снега и дождей днем 3 ноября заметно похолодает, в ночь на 4 ноября температура может опуститься до -15 градусов мороза и днем в последующие сутки она уже не вернется к плюсовым значениям, будет довольно холодно – от -11 до -14 градусов. В Барнауле синоптики обещают похолодание до -17 градусов мороза.

Такая холодная погода продержится до конца нерабочей недели.

Как сообщают синоптики Западного-Сибирского УГМС, несмотря на значительное похолодание на всей территории Западной Сибири, снежный покров пока окончательно не ляжет, возможны лишь временное установление покрова. Сейчас снег в Сибири уже выпал в Томской области, точнее, на самом севере Томской области – там уже сугробы в 13 см.

Утепляемся: синоптики рассказали, какой будет грядущая зима в Алтайском крае

12:53, 28.09.2021 26904

Бийский рабочий