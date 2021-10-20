Бийск: До чего дошёл «Прогресс»: как в Бийске продвигается строительство ледовой арены

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Процесс идёт не быстро, но основательно. Окончание строительства запланировано во втором квартале 2023 года

Строительство важного для города и его жителей спортивного объекта идет в запланированном темпе. Интересно, что стройка не спрятана от глаз бийчан, как обычно бывает. Частично ее окружает старый забор, частично – сделанный из досок. Те горожане, что ожидают на остановке свой транспорт, могут наблюдать исторический момент: как в прямом и переносном смысле появляется фундамент новой спортивной жизни Бийска.

Работа за забором кипит: продолжается укрепление фундамента Фото: Анна Сабанова

Напомним, что стадион «Прогресс» появился в Бийске в 1965 году. На его базе работала детская спортивная школа. Ребят обучали разным видам спорта: ставили на лыжи, коньки. Летом поле было отдано под футбол, зимой заливали лед. Была и хоккейная коробка, и место для того, чтобы катались все желающие.

Место пользовалось заслуженной популярностью Фото: Электронный музей "ВиФиАй"

На «Прогрессе» серьезно занимались с детьми легкой атлетикой, борьбой. А в последние годы его существования (примерно с 1993 года) осталась только борьба за выживание.

Многие старожилы помнят, что также здесь тренировались в пулевой стрельбе из винтовок и пистолетов. Тир «Прогресса» был самым большим в городе.

Купить билет на матч или концерт можно было в кассе возле ворот Фото: Электронный музей "ВиФиАй"

Любое событие – будь то спортивный матч (бийчане, конечно же, болели за местных игроков «Динамо») или концерт собирали большое количество людей. Всех стадион не вмещал, и тогда особо прыткие залезали на забор.

Сейчас большие надежды на новый спортивный объект возлагают и тренера по футболу, и конечно же по хоккею, фигурному катанию.

Что же сделано на сегодняшний момент? Основная готовность – по мелочам. Таким, как футбольный газон, беговые дорожки. Последние крепко приклеивают, прорабатывают все швы. Только на эти работы ушло около 40 млн рублей, выделенных по федеральной программе «Спорт – норма жизни». На объекте работает тяжелая строительная техника Фото: Анна Сабанова

Над фундаментом ледовой арены работают не только в будни, но и в выходные. Погодные условия также не являются причиной, чтобы прекращать работу. Уже ведутся сварочные работы, экскаватор убирает старый крупный мусор. Порядок наводят и на самом поле, убирая в мешки как старый, так и природный, осенний мусор.

С бывшего стадиона было вывезено большое количество мусора Фото: Анна Сабанова

Надежды на то, что уже в этом году на наполовину готовом объекте уже можно будет провести мероприятия, скорее всего, не оправдаются. Но местные жители говорят о том, что готовы подождать – лишь бы работы были завершены в срок, и ничто не помешало возведению ледовой арены.

Фундамент под ареной выполнен по стаканному типу: это как раз те 68 «столбов», которые видны со стороны основного старого входа на «Прогресс». В последние годы, конечно, жители им не пользовались, но касса и надпись достояли до наших дней. Пару раз их реставрировали и даже красили.

Фундамент для строительства подготовлен заранее Фото: Анна Сабанова

Выбор стаканного типа фундамента вероятно, обоснован необходимостью экономии времени, потому что значительно сокращается количество земляных работ. Он неглубокого заложения, а сами «столбы» привозят уже готовые, полностью соответствующие ГОСТу.

Рабочие заняты на разных объектах Фото: Анна Сабанова

После окончательного завершения всех фундаментальных работ можно будет сразу приступать к строительным, и не выдерживать паузу, как в случае с бетонным основанием.

Планируется, что ледовая площадка будет 30х60м, предусмотрено 250 зрительских мест.

СПРАВКА: Общая сумма на строительство ледовой арены в Бийске 354 миллиона рублей.

И в дождь, и в зной: как в Бийске возрождается «Прогресс»

13:11, 24.09.2021 3239

Бийский рабочий