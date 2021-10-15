Бийск: До +18: какая погода будет в Алтайском крае на выходных с 15 по 17 октября

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На выходных в Алтайский край вернется теплая осень

15 октября, пятница

В пятницу в Алтайском крае уже заметно потеплеет. Днем температура воздуха составит +6,+11 градусов, местами по югу до +17 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью похолодает до -4,+1 градуса. Однако осадков также не прогнозируется. Ветер северо-восточный 2-7 м/с

16 октября, суббота

Суббота станет самым теплым днем уходящей недели. Воздух днем прогреется до +13,+18 градусов, местами +7,+12 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью также -4,+1 градус. Без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

17 октября, воскресенье

Завершится неделя теплым воскресеньем. Дневная температура воздуха составит +11,+16 градусов, местами +5,+10 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Аномально теплый ноябрь обещают синоптики Алтайскому краю

14:42, 07.10.2021 24184

Бийский рабочий