Бийск: До +18: какая погода будет в Алтайском крае на выходных с 15 по 17 октября
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На выходных в Алтайский край вернется теплая осень
15 октября, пятница
В пятницу в Алтайском крае уже заметно потеплеет. Днем температура воздуха составит +6,+11 градусов, местами по югу до +17 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Ночью похолодает до -4,+1 градуса. Однако осадков также не прогнозируется. Ветер северо-восточный 2-7 м/с
16 октября, суббота
Суббота станет самым теплым днем уходящей недели. Воздух днем прогреется до +13,+18 градусов, местами +7,+12 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Ночью также -4,+1 градус. Без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.
17 октября, воскресенье
Завершится неделя теплым воскресеньем. Дневная температура воздуха составит +11,+16 градусов, местами +5,+10 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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14:42, 07.10.2021 24184