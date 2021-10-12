Бийск: До 27 рублей хотят повысить стоимость проезда в автобусах автоперевозчики Бийска

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Сейчас предприниматели собирают документы, которые им нужно предоставить в администрацию города

Именно администрация, в конечном итоге, будет принимать решение одобрить повышение или нет, а если да, то на сколько.

— Связано это прежде всего с тем, что возросли эксплуатационные затраты, стоимость солярки возросла на 7 рублей. Вот два года назад, когда повышали стоимость проезда, она стоила 43 рубля, а сегодня уже 50. И Минэкономразвития прогнозирует повышение стоимости топлива к концу года еще на 7%. Запчасти выросли в цене… Естественно, это все вынуждает, — пояснил автопредприниматель Валерий Попов.

Кроме того, владельцы бийских автобусов объясняют возрастающие запросы, новой системой налогообложения, которую с этого года применяют к ним. Как рассказал Валерий Попов, по новым расчетам отчисления в налоговую выросли в пять раз.

Однако, чтобы повысить стоимость проезда в общественном транспорте одного желания автоперевозчиков мало. Им необходимо экономически обосновать свои расчеты. Пакет документов, который представят в бийскую администрацию, рассмотрят в отделе ценообразования. Именно там и примут решение о повышении стоимости проезда.

Между тем в администрации комментировать возможность столь значительного роста стоимости проезда отказались.

А вот автоперевозчики рассказали, что для них идеальное решение – это повышение стоимости проезда именно на 5 рублей, однако, как полагают сами предприниматели, в администрации примут нейтральное решение – цену, конечно, повысят, но не более, чем на 3 рубля.

Как рассказали в «Бийскгортрансе», аналогичного изменения цены стоит ждать и в трамваях. Если раньше трамвайщики часто повышали цену чуть меньше чем в автобусах, тем самым оттягивая на себя экономных жителей Бийска, то теперь такого нет. Если в администрации одобрят повышение, то оно станет одинаковым как для автобусов, так и для трамваев города.

Больная тема: бийчане в соцсетях обсуждают состояние городских автобусов

07:12, 10.10.2021 1082

Бийский рабочий