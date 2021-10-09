Бийск: До +17 градусов потеплеет в Алтайском крае 9 октября

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Выходные порадуют жителей региона хорошей погодой.

В субботу, 9 октября в Алтайском крае температура воздуха составит +7,+12 градусов, местами по югу ожидается потепление до +17 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ночью похолодает до -1,+4 градусов. Однако осадков по-прежнему не прогнозируется. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Бийске днем 9 октября термометры покажут +15 градусов, будет солнечно и без осадков. Ночная температура составит +1,+5 градусов, ясно.

Согласно прогнозу погода порадует теплом только на выходных. Уже с понедельника вновь вернутся дожди и холодная погода.

Сентябрь 2021 года в Сибири стал самым холодным за все время наблюдений

16:16, 08.10.2021 452

Бийский рабочий