Бийск: До +29: к концу уходящей недели в Алтайский край вернется жаркая сухая погода

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После заморозков, дождей и резкого похолодания, воскресенье 23 мая порадует неожиданным летним солнцем.

По сведениям специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к концу этой недели в регион вернется теплая и сухая погода. При этом местами в западных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.

Так, в крае 21 и 22 мая еще возможны ночные заморозки на почве до -4…-5 градусов, а также ночью в пятницу местами по юго-востоку возможны небольшие дожди, в предгорьях с мокрым снегом.

В последующие дни днем и ночью преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман. Дневные температуры 21 мая составят +12…+17 градусов, 22 мая будет еще теплее, 18-23 градуса тепла, а в воскресенье, 23 мая, столбики термометров поднимутся до +29.

Северный ветер в пятницу сменится на юго-западный, 3-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Вода в Бии поднялась после дождей, в следующие сутки подъём продолжится

09:04, 20.05.2021 1657

Бийский рабочий