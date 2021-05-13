Бийск: До +23 и гроза: какой будет погода в Алтайском крае 13 мая

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Середина мая – период похолодания и возможных ночных заморозков.

В мае происходит перестройка атмосферных процессов с весеннего режима на летний, но ещё в первой половине месяца сохраняется высокая вероятность ночных заморозков. По среднемноголетним значениям в Алтайском крае в период до 16 мая, начиная с юго-западных и заканчивая северо-западными районами среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через +10 градусов, что является началом активной вегетации.

В этот период начинается самый красивый фенологический подсезон – «разгар весны». С этого момента зеленеет берёза, зацветают сады, становится больше насекомых, начинают петь соловьи.

Алтайские синоптики предупреждают о возможных заморозках в ночь на 13 и на 15 мая – при прояснениях температура воздуха может колебаться от 0 до -2 градусов мороза.

Днем 13 мая температура воздуха составит от +18 до +23 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

«Красная жара»: Гидрометцентр предупредил о жарком периоде с мая по июль

12:23, 08.05.2021 721

Бийский рабочий