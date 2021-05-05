Бийск: До+30: в Алтайском крае сохранится тёплая и ветреная погода

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По сведениям Алтайского ЦГМС, в регионе в ближайшие дни сохранится жаркая и ветреная погода.

Она будет способствовать сохранению высокой пожароопасности четвертого класса горимости, а также дальнейшему подъему уровня воды в Оби в районе Усть-Чарышской Пристани. Там возможно достижение опасной отметки в 580 сантиметров, а также подтопление прибрежных территорий и населенных пунктов.

5 мая

Днем в среду в Алтайском крае ожидается от +19 до + 24 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8м/с, местами порывы до 13м/с.

6 мая

В ночь на четверг в регионе от +4 до +9 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем 6 мая в Алтайском крае по-летнему жарко: от +25 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

7 мая

В ночь на пятницу на Алтае от +8 до +13 градусов тепла. Преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем 7 мая в регионе от +19 до +24 градусов. Преимущественно без осадков, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Расплодились: бийчане говорят о небывалом количестве клещей в черте города

15:36, 04.05.2021 2349

Бийский рабочий