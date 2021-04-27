Бийск: До +28 и первые грозы: какой будет погода в Алтайском крае с 27 по 29 апреля

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В ближайшие три дня в регионе установится почти летняя теплая, но, увы, дождливая погода.

По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае пройдут небольшие, местами умеренные дожди и прогремят первые грозы. При этом на большей части территории сохранится высокая пожароопасность четвертого класса горимости.

27 апреля

Температура от +13 до +18 градусов, местами по югу до +23. В отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

28 апреля

Днем температура достигнет +18…+23 градуса тепла, местами по югу и вовсе очень тепло – до +28 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

29 апреля

В четверг в Алтайском крае температура днем составит +19…+24 градуса тепла. Местами небольшие дожди, грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Дождливо и прохладно: в Гидрометцентре рассказали, какого лета ждать сибирякам

12:11, 25.04.2021 622

Бийский рабочий