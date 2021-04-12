Бийск: Днем 12 апреля из-за военных снова перекроют движение на Чуйском тракте

Бийск: Днем 12 апреля из-за военных снова перекроют движение на Чуйском тракте12.04.2021
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Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
В Алтайском крае ограничат проезд транспорта в связи с плановым движением военных колонн в понедельник 12 апреля.
Согласно сообщению ГИБДД, движение всех видов транспортных средств будет ограничено 12 апреля в период с 14:00 до 16:30 по участку автодороги «н.п. Бобровка — а/д «Фирсово — Бобровка — Рассказиха» — н.п. Фирсово — подъезд к Фирсово — трасса Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Б. Ключи».
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временно затрудненной дорожной обстановке.
Отметим, в Алтайском крае периодически ограничивают движение транспорта из-за военных. В частности, по этой причине дорогу перекрывали 5 апреля.
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09:38, 10.04.2021 1015