Бийск: Для ценителей: в Бийске продают картину за 13 миллионов рублей

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13 миллионов рублей просит продавец за картину с видом на горы.

В Бийске на сайте объявлений на продажу выставили картинку за 13 миллионов рублей. Собственник в описании лота не указывает, чем обоснована такая высокая цена. Автор лишь лаконично подписал — «Вид на горы».

Интересно, что картина, судя по всему, нарисована «по номерам» — так называют готовый набор для творчества с холстом на который нанесен рисунок с пронумерованными фрагментами. Каждый из них нужно закрасить краской с тем же номером и у вас получится настоящая картина.

Наборы с таким «видом на горы» в интернете можно купить примерно за 500 рублей.

Ранее «БР» сообщал о том, что в Бийске выставили на продажу «самые дорогие в мире носки» за 2 миллиона рублей.

В Бийске продают самые дорогие в мире носки

15:11, 20.02.2021 1251

Бийский рабочий