Бийск: Для российских женщин предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила с идеей ввести в России четырёхдневную рабочую неделю для женщин.

— Сейчас депутаты активно обсуждают четырёхдневную рабочую неделю для всех… Мне кажется очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин», — заявила московский омбудсмен, отметив, что это большая нагрузка — «совмещать работу и заботы в семье. Один день, когда женщина одна дома, а мужчина работает, это очень важно, поддержим».

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) рассказали, что готовы обсуждать четырехдневную рабочую неделю, но в приоритете пока другие проблемы.

Ранее идею о четырёхдневной рабочей неделе в России для всех назвала неактуальной спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, а теперь депутат Госдумы Геннадий Онищенко ещё до этого рассказал об опасностях, которые может таить в себе введение в стране рабочей четырёхдневки.

Добавим, что почти половина россиян (48 процентов) одобрительно относится к перспективе трудиться на день меньше. Против выступили 33 процента россиян, а каждый пятый (19 процентов) опасается, что не справится с привычным объемом работ, если будет трудиться четыре дня вместо пяти.

Бийский рабочий