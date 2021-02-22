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Алтайский край

Бийск: Для удерживания цен на хлеб на три месяца предприятиям Алтая выделят средства

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

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Предприятия Алтайского края получат более 380 млн рублей для стабилизации цен на хлеб – они в свою очередь обязуются не повышать цены.

Почти 180 мельниц и более 200 хлебопекарных предприятий Алтайского края получат компенсационные субсидии из федерального бюджета на общую сумму около 386 млн рублей. Средства направлены в регион для стабилизации цен на продукцию.

— В конце 2020 года правительством РФ приняты постановления, предусматривающие компенсации мукомолам части затрат на закуп продовольственного зерна, пшеницы, компенсации хлебопекам на производство хлебобулочной продукции недлительного срока хранения. С 18 февраля в регионе объявлен прием документов на получение таких субсидий. Всего в крае функционируют 179 мельниц и 217 хлебопекарных предприятий, они имеют право на получение поддержки. Край получит для компенсации мукомолам 358 млн рублей, порядка 28 млн рублей — для хлебопеков, — пояснил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

В течение месяца в регионе будут принимать документы и формировать реестр предприятий, претендующих на получение субсидий.

— Субсидии они получат уже во второй-третьей декаде марта. Предоставленный объем поддержки был рассчитан на объем производства муки и хлебобулочных изделий на три месяца. В течение трех месяцев предприятия обязуются не повышать цену продукции. К 1 апреля цена на продукцию должна стабилизироваться. Этого объема субсидий хватит для всех мельниц и хлебопекарных предприятий края на три месяца.

После стабилизации цен на продукцию, которую прогнозируют к 1 апреля, необходимости в продлении субсидий не возникнет.

Ранее правительство РФ выделило более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб из-за роста стоимости зерновых. Трансферты позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятия хлебопекарной промышленности сократят издержки на реализацию своей продукции.

Для удерживания цен на хлеб на три месяца предприятиям Алтая выделят средства1

Алтайские мукомолы и хлебопеки получат компенсацию расходов на производство

13:13, 28.01.2021 770

 

Бийский рабочий

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