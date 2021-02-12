Бийск: Для каждого муниципалитета Алтайского края создадут рекомендации по озеленению • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Алтайском крае разработают рекомендации по озеленению для всех природно-климатических зон региона.

Для городов и сел Алтайского края разработают методические рекомендации по озеленению. Посвященное этому вопросу совещание прошло 10 февраля в Алтайском краевом Законодательном Собрании.

Сообщается, что в таких методических рекомендациях нуждаются муниципалитеты региона при применении норм о компенсационном озеленении. Так, согласно краевому закону, органы местного самоуправления должны определять, какие деревья и кустарники и в каком объеме должны быть высажены взамен утраченных.

Напомним, в 2020 году в закон «Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского края» были внесены изменения, касающиеся компенсационного озеленения. Ими закреплено, что при повреждении или уничтожении зеленых насаждений физические и юридические лица обязаны компенсировать ущерб и высадить на данном участке такое же количество деревьев и кустарников. Если на этой территории произвести компенсационное озеленение не представляется возможным, деревья высаживаются в том же микрорайоне, но в двойном размере.

В законе зафиксировано, что компенсационные зеленые насаждения должны быть адаптированы к климатическим условиям Алтайского края и не уступать им по защитным, декоративным и иным полезным свойствам.

Директор института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Марина Силантьева предложила использовать опыт отдела НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, районировавших значительное количество сортов деревьев и кустарников для различных природно-климатических зон Алтайского края. Она считает, что необходимо исключить использование агрессивных видов, таких как клен ясенелистный, представляющих угрозу биологическому разнообразию.

Такие рекомендации будут разработаны до конца марта 2021 года. Документ будет предназначен для органов местного самоуправления и специалистов в области озеленения.

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11:15, 11.02.2021 660

Бийский рабочий