Бийск: Для заключенных Бийска организовали экскурсию в Александровский парк

5

Для осужденных из УФИЦ КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю организовали экскурсию в Александровский парк

— Александровский парк считается духовно-православным культурным центром города Бийска. О достопримечательностях парка осужденным рассказал помощник благочинного города Бийска по тюремному служению иерей Дмитрий Камбалин, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Многие памятники и объекты, находящиеся на территории парка, не имеют аналогов не только в Алтайском крае, но и в России. Например, уникальная скульптура Спасителя с воздетыми к небу руками, которая напоминает знаменитую фигуру Христа в Рио-де-Жанейро, официально признанную одним из семи новых чудес света.

Экскурсия в Александровский парк Фото: Пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Также осужденные исправительного центра осмотрели скульптуры Святой Троицы, Николая Чудотворца, апостолов Петра и Павла, архангелов Михаила и Гавриила, князей Петра и Февронии Муромских и другие. Отец Дмитрий подробно рассказал о святых, их значении в православии, о том, кому и в каких делах они покровительствуют.

— Большое впечатление на осужденных из УФИЦ произвели и исторические композиции – стена памяти династии Романовых, «Пушкинская скамейка», скульптурная группа «Дети войны». В завершении знакомства с Александровским парком священник Дмитрий Камбалин пригласил осужденных в храм Покрова Пресвятой Богородицы, где провел для них молебен, — сообщает пресс-служба ведомства.

Полтора века в системе: бийский следственный изолятор отметил 150-летний юбилей

10:14, 29.09.2021 1810

Бийский рабочий