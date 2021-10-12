Бийск: Для нового зимнего сезона Алтайский край приобретет больше техники

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Алтайский край сможет приобрести больше дорожной техники за счет экономии средств при проведении закупок

Об этом сегодня, 11 октября, на оперативном совещании в правительстве региона сообщил заместитель министра транспорта Валерий Никитюк.

Всего выделено 300 миллионов рублей из бюджета края на приобретение всесезонной многофункциональной дорожной техники для муниципальных образований. В настоящее время приобретено 60 единиц техники, в том числе 4 комбинированные дорожные машины, 27 средних грейдеров и 19 тракторов с навесным оборудованием для зимнего содержания дорог. Техника передана в 49 районов, где уже используется в работах по содержанию дорог.

— За счет экономии по торгах будет приобретено еще 10 единиц техники. У нас снежные зимы, поэтому приобретенная техника сыграет в зимний период важную роль в уборке снега на дорогах местного значения, — пояснил Валерий Никитюк.

Всего в этом году с учетом средств федерального бюджета на обновление технической базы муниципалитетов и краевых дорожно-строительных управлений направлено 1,1 миллиарда рублей, из которых 600 миллионов рублей по распоряжению губернатора будет направлено на технику в ДСУ и в муниципалитеты, еще 300 миллионов рублей – на плановое обновление автопарка дорожно-строительных управлений и 200 миллионов рублей выделено из федерального бюджета в рамках программы социально-экономического развития Алтайского края. Всего на эти средства будет приобретено 136 единиц техники.

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11:38, 04.10.2021 3391

Бийский рабочий