Бийск: Для дачи, пикника и встречи гостей: готовим освежающие салаты с летней «ноткой»

0

Добавляем в уже знакомые нам салаты сочные летние продукты и получаем необычный свежий вкус.

Селедочка в зеленой шубке

Понадобится : 1 крупная слабосоленая сельдь, 3 вареные картофелины, 100 г твердого сыра, 2-3 свежих огурца, небольшой пучок укропа и зеленого лука, майонез.

Селедку выпотрошите, отделите филе от костей и нарежьте кубиками. Так же, кубиками, нарежьте картофель и огурцы. Сыр натрите. Покрошите зелень.

Выложите салат слоями в такой очередности: картофель, селедка, картофель, огурцы, сыр, зелень. Слои с картофелем хорошо промажьте майонезом.

Дачный

Понадобится : 300-400 г отварной курятины, 10 редисок, 3 вареный яйца, немного щавеля, небольшой пучок укропа, 3 зубчика чеснока, майонез, сметана.

Для соуса смешайте майонез, сметану и измельченный чеснок.

Отварите мясо, остудите, нарежьте соломкой.

Нарежьте средними ломтиками яйца, а редиску – кружочками. Зелень покрошите. Все смешайте и заправьте майонезным соусом.

Крабовый

Понадобится : 20 крабовых палочек, ¼ кочана молодой капусты (или пекинской капусты половина кочана), 1 сладкий перец, 1 банка консервированной кукурузы, 2-3 свежих огурца, небольшой пучок укропа, майонез, черный перец, соль.

Крабовые палочки, сладкий перец и огурцы нарежьте ломтиками. Тонко нашинкуйте капусту, покрошите зелень.

Все смешайте, добавьте кукурузу, заправьте майонезом, поперчите, посолите.

Летний оливье

Понадобится: 300 г куриных сердечек, 2 свежих огурца, 2 вареные картофелины, 1 крупная вареная морковь, 3 вареных яйца, 1 банка консервированного зеленого горошка, майонез, небольшой пучок укропа.

Сердечки промойте, срежьте сосуды, поджарьте до готовности на растительном масле. Остудите и нарежьте кусочками или кубиками.

Овощи и яйца тоже нарежьте кубиками.

Все соедините, добавьте горошек покрошите укроп, заправьте майонезом.

Морской

Понадобится : 1 репчатая луковица, 2 тушки кальмара, 3-4 картофелины, 3 яйца, зеленый горошек, 1 большой свежий огурец, небольшой пучок укропа, майонез.

Салат готовится по принципу оливье, но вместо колбасы или мяса добавляют нарезанные кальмары. Кальмары очистите, промойте, отварите в подсоленной воде 5 минут, остудите и нарежьте кубиками.

Нарежьте отварной картофель, огурцы, яйца, покрошите укроп. Все компоненты соедините с майонезом.

Пожарить или сделать лимонад: что приготовить из свежих огурцов

18:42, 31.07.2020 2061

Бийский рабочий