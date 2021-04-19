Бийск: Для КРЦ «Родник» в Бийске приобретут более 60 наименований нового оборудования

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Более 60 наименований нового оборудования приобретут в краевой реабилитационный центр «Родник» в Алтайском крае.

В Алтайском крае продолжают оснащение реабилитационного центра «Родник». Так, на приобретение необходимого оборудования и повышение квалификации специалистов в 2021 году выделят 24,1 миллиона рублей. На эти средства в организацию закупят более 60 наименований — столы для механотерапии, наполнение для модулей «кухня» и «санитарная комната», коляску для спортивных танцев, приспособления для самостоятельного передвижения детей с детским церебральным параличом, обучающие материалы для детей с нарушением слуха, тактильные таблицы.

В Министерстве социальной защиты Алтайского края пояснили, что эти средства выделяют в рамках подпрограммы 2 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» государственной программы «Доступная среда в Алтайском крае». В 2020 году на эти цели направили 22,1 миллиона рублей.

Тогда арсенал специалистов пополнили дидактические пособия, а также специальные столовые приборы, адаптированные для инвалидов, приспособления для туалетной комнаты, складные захваты, адаптированные столовые приборы, ножи, различные средства и приспособления в санитарной комнате для самостоятельного ухода за собой. Учителя-дефектологи, логопеды и психологи центра оценили по достоинству сказочное дерево, интерактивное зеркало и стол, все это помогает ребятам легче и быстрее запомнить материал, а специалистам найти индивидуальный подход к ребенку, грамотно и разносторонне провести развивающее занятие.

Приобретенное оборудование повысило эффективность проводимых занятий и процедур, позволило облегчить повседневную жизнь ребят с ограниченными возможностями здоровья. Данное оборудование будет доступно для осуществления мероприятий по домашней реабилитации для родителей и близких родственников в прокате, отметили в ведомстве.

Бийский рабочий