Бийск: Для учеников девятых классов могут отменить экзамены в формате ОГЭ

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В России предложили отменить обязательную государственную итоговую аттестацию (ГИА) для девятиклассников и сделать ее добровольной.

Законопроект внесен в Госдуму и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает «Учительская газета».

Согласно документу, девятиклассники смогут сдавать ГИА по желанию или в случае поступления в колледж или техникум на конкурсной основе. В законопроекте предусмотрено, что к итоговой аттестации будут допускаться только школьники, освоившие в полном объеме программу основного общего образования и окончившие девятый или десятый класс.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас все девятиклассники, независимо от того, собираются ли они поступать в колледжи или продолжить образование в школе, обязаны пройти ГИА. При этом, дети в этом возрасте еще недостаточно подготовлены психологически к экзаменам, а требования к ГИА ежегодно усиливаются.

По сути, итоговая аттестация после 9 класса нужна только тем ребятам, которые поступают в техникумы или колледжи на конкурсной основе на основании полученных баллов.

Предполагается, что прохождение ГИА на добровольной основе будет для школьников менее стрессовым и своего рода тренировкой перед сдачей ЕГЭ.

Добавим, что в этом году, по решению Минпросвещения и Рособрнадзор, выпускники девятых классов сдают ОГЭ только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

Выпускники школ Алтайского края будут сдавать только русский и математику

17:46, 07.04.2021 774

Бийский рабочий