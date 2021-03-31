Бийск: Дизайнер одежды из Сибири выпустила куртки с принтом грязных сугробов

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Анна Голубь придумала дизайн, вдохновение для которого она черпала в грязи сибирских сугробов — их сейчас хватает в каждом городе СФО.

Новосибирский дизайнер назвала свою коллекцию принтов для курток Sugrob Island («Остров Сугроб»). По ее версии, жить в грязном городе можно, подстраиваясь под реалии. В такой курточке вы точно смело можете не бояться быть облитым грязной водой из лужи и можете не бояться падать.

Девушка рассказала для портала НГС, что идея создать такие необычные и знакомые нам принты появилась у нее давно:

— Как житель Новосибирска такие пейзажи я наблюдаю весь свой сознательный возраст. Сейчас дошли руки сделать концепцию, чтобы показать, что можно вдохновляться даже грязью. Да и вообще нет хорошего или плохого источника вдохновения. Ты просто либо проносишь сквозь себя то, что видишь, и транслируешь это в своем видении, либо Я вижу такие куртки как раз в таком контексте: водоотталкивающая поверхность, хорошая вентиляция для температурных скачков погоды от -5 до +10.

Кстати, многие новосибирцы, увидев эту коллекцию, пишут Анне в Инстаграме, что захотели себе такую дизайнерскую куртку.

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07:40, 18.03.2021 1826

Бийский рабочий