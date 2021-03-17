Бийск: Директор турбазы «Глобус» пытался спрятать генератор, отравивший людей выхлопами

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Прокуратура Алтайского края опубликовала новые подробности дела о гибели семьи из четырех человек.

Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), директор турбазы «Глобус» после случившейся трагедии пытался спрятать главную улику.

— Обвиняемый, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай. Его противоправные действия установлены органами предварительного следствия СУ СК России по Алтайскому краю, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в июле 2020 года новость о таинственной гибели туристов в собственном номере вызвала широкий общественный резонанс. Как позже удалось выяснить правоохранителям, причиной смерти семьи стали токсичные продукты выхлопа и острое отравление оксидом углерода.

По версии следствия, из-за непогоды на территории туристической базы произошло отключение электроэнергии. Тогда собственник, не желая терять материальную выгоду, установил в подсобном помещении, расположенном под гостиничным номером отдыхающих, бензиновый генератор, несмотря на то, что его использование запрещено в замкнутых невентилируемых помещениях.

В настоящее время с целью компенсации вреда причиненного преступлением наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 15 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Алтайский районный суд Алтайского края для рассмотрения по существу.

Завершено расследование дела директора турбазы на Алтае, где летом погибла семья

08:50, 12.03.2021 2546

Бийский рабочий