Бийск: Дикая красавица: как развести на подоконнике цветущий сад орхидей

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В представлении многих орхидеи – капризные растения. Но если знать основные правила ухода за ними, то хлопот будет меньше.

Особый грунт

От большинства комнатных растений орхидеи отличаются тем, что не растут в обычной земле. Основу субстрата составляют проваренная дробленая сосновая кора, рубленый сфагнум (торфяной мох) с добавлением древесного угля, крупный речной песок. Смесь должна быть легкой и хорошо пропускать влагу и воздух. Проще всего купить готовую смесь для орхидей в магазине.

Для комфортного проживания орхидеи очень важно наличие в горшке высокого дренажа, занимающего треть емкости. Выложить на дне горшка его можно из керамзита, мелкой гальки, ломаного пенопласта или из измельченных пробок от вина.

Правильный выбор

Покупайте цветок в прозрачном горшке, чтобы можно было осмотреть его корни. Они должны быть упругие, светлые и без признаков гнили. Чтобы дольше наслаждаться цветением в домашних условиях, выбирайте орхидеи с максимальным количеством закрытых бутонов.

К сведению: Орхидеи прекрасно себя чувствуют, когда температура днем от 22 до 26 градусов, а ночью – от 16 до 18. В период покоя, когда растения не растут и не цветут, температура может быть на пару градусов ниже.

Много света

Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Весь год продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов, поэтому зимой растениям требуется дополнительная подсветка. Кстати, при искусственном освещении орхидеям будет хорошо в любом месте квартиры.

Водные процедуры

Только во влажной среде орхидеям будет комфортно, поэтому ежедневно (кроме холодных дней) опрыскивайте растения из пульверизатора. Поливайте умеренно и нечасто (1-2 раза в неделю). Недостающую влагу орхидеи, будучи природными эпифитами, берут из воздуха.

Нужна подкормка

Внесение один-два раза в месяц минерального удобрения поспособствует яркому цветению и хорошему развитию цветка. Для подкормки идеально подойдет специальная подпитка для орхидей. Можно использовать удобрение как для цветущих комнатных растений, но в более слабой концентрации, чем рекомендовано на упаковке.

Нюансы пересадки

Орхидеи не любят частой смены жительства, поэтому подбирайте им горшок так, чтобы пересадке не требовалась в течение нескольких лет. сигнал к пересадке – корни выталкивают растение из горшка. Горшок лучше выбирать пластиковый (в глиняном корни прирастают к пористой поверхности) и прозрачный. Кроме обязательного дренажного отверстия в дне емкости полезно сделать несколько дополнительных отверстий в ее станках.

Российские ученые вывели новый сорт орхидеи к 8 марта

12:08, 08.03.2021 328

Бийский рабочий